В Энгельсе выберут лучшего банщика

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-24T10:49:02+03:00

В Энгельсе стартовал открытый Кубок по банному мастерству Фото: Дарья Вострикова

Посоревноваться за звание лучших приехали спортсмены со всей России

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Сегодня, 24 ноября, в Саратове стартовал открытый Кубок Саратовской области по банному мастерству «Жар-птица».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», победитель соревнования отправится на обучение в Москву, в международный центр банного мастерства.

Жюри оценит безопасность, виды веника, презентация участника. Каждый мастер в течении 15-ти минут попарит свою модель, и это все будет транслироваться зрителям и жюри.

Фото: Дарья Вострикова

Лучшего из лучших, из приехавших сюда со всей России, выберет серебряный призер чемпионата по банному мастерству среди женщин Галина Рябикова, психолог Ольга Кабкова, участник чемпионата мира по спа-бане Артур Лошкарев, номинат первого Российского чемпионата по банному мастерству среди женщин Яна Стукалина и главный судья чемпионат мира по Банному Спа Владимир Илюхин.

Мероприятие проходит в welness-центре «Этуаль». Помимо турнира, для гостей мероприятия провели экскурсию по зданию, где была представлена паротермальная печь, тайская баня и хаммам.