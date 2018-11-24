Под Марксом в вылетевшей на обочину «ГАЗели» пострадали три пассажирки
Женщины получили травмы разной степени тяжести [фото]
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23 ноября в Марксовском районе Саратовской области произошло ДТП с тремя пострадавшими.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД, авария случилась на 67-м километре автодороги Маркс — Липовка — поселок имени Тельмана.
По версии Госавтоинспекции, 56-летний водитель ГАЗ-32213 («ГАЗель») допустил съезд с дороги. В вылетевшей на обочину машине пострадали три пассажирки — женщины 44, 38 и 29-ти лет. Они получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.