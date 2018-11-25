В Саратовской области от бешенства привито 3,5 тыс. животных
Очаги заболевания ликвидированы в 12 районах
Изменить размер текста:
В течении ноября в Саратовской области было ликвидировано 12 очагов бешенства.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии, заболевание ликвидировано в Ал-Гайском, Ершовском, Екатериновском, Ртищевском, Пугачевском, Краснокутском, Федоровском районах и Саратове.
Ветеринарные врачи привили в местах распространения бешенства 3 478 животных.
Всего с начала года очаги бешенства ликвидированы в 191 населенном пункте.