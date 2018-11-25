В Саратовской области от бешенства привито 3,5 тыс. животных

СЕГОДНЯ 12:49 2018-11-25T12:49:54+03:00

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В течении ноября в Саратовской области было ликвидировано 12 очагов бешенства.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии, заболевание ликвидировано в Ал-Гайском, Ершовском, Екатериновском, Ртищевском, Пугачевском, Краснокутском, Федоровском районах и Саратове.

Ветеринарные врачи привили в местах распространения бешенства 3 478 животных.

Всего с начала года очаги бешенства ликвидированы в 191 населенном пункте.