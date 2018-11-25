2018-11-25T11:38:17+03:00
Общество

Саратовцам расскажут о ВИЧ и СПИДе

Открывается горячая линия Роспотребнадзора
Екатерина Семенова
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В Саратовской области с 26 ноября по 8 декабря пройдет горячая линия по вопросам ВИЧ и СПИДа.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, с 10 до 15 часов специалисты ответят на вопросы о ВИЧ-инфекции, мерах профилактики, возможности сдать тесты и другие.

Позвонить можно будет по номерам в Саратове: - 8-800-100-18-58, - 20-29-29, - 20-83-08, - 22-89-69. В Аткарске: - 8-845-52-3-10-15. В Балакове: - 8-845-3-44-54-45. В Балашове: - 8-845-45-4-24-41. В Красном Куте: - 8-845-60-5-16-72. В Пугачеве: - 8-845-74-4-48-11. В Энгельсе: - 8-845-3-95-50-13.

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