В Саратовской области выявлены нарушения при торговле шубами на 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:05 2018-11-24T15:05:40+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора по Саратовской области ведет мониторинг за качеством меховых изделий на рынке.

Как сообщили «КП-Саратов», с начала мониторинга — август 2016 года — было проведено 42 проверки. Причем, нарушения выявлены во время каждой.

Всего инспекторы осмотрели 1,1 тыс. единиц меховых изделий. Более 805 из них находились в продаже с нарушениями техрегламента. Общая стоимость такой продукции превысила 20 млн рублей.

Всего было поставлено 49 административных протокола. По 25 из них суд принял решение о конфискации.