Зампрокурора Саратовской области проверил туберкулезную больницу УФСИН

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-24T10:51:37+03:00

Там обнаружились нарушения во многих сферах

Изменить размер текста: A A

23 ноября зампрокурора Саратовской области Павел Мельник прибыл с проверкой в Областную туберкулёзную больницу №1 УФСИН Заводского района. Вместе с ним был замначальника регионального Управления федеральной службы исполнения наказаний.

- Обходя помещения, прокурор зашел в терапевтическое отделение, столовую и другие места, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Выяснилось, что в учреждении нарушена сфера охраны труда, правила пожарной безопасности, санитарные требования в штрафных помещениях также не соблюдаются.

Прокурор примет меры по результатам проверки.