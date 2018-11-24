2018-11-24T10:51:37+03:00
Общество

Зампрокурора Саратовской области проверил туберкулезную больницу УФСИН

Там обнаружились нарушения во многих сферах
Ольга Муравлёва
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23 ноября зампрокурора Саратовской области Павел Мельник прибыл с проверкой в Областную туберкулёзную больницу №1 УФСИН Заводского района. Вместе с ним был замначальника регионального Управления федеральной службы исполнения наказаний.

- Обходя помещения, прокурор зашел в терапевтическое отделение, столовую и другие места, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Выяснилось, что в учреждении нарушена сфера охраны труда, правила пожарной безопасности, санитарные требования в штрафных помещениях также не соблюдаются.

Прокурор примет меры по результатам проверки.

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