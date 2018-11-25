В Саратовской области будущим работникам сельских больниц будут платить по тысяче в месяц
В Энгельсском медицинском колледже святого Луки студенты 4 курса специальностей «Лечебное дело» и «Сестринское дело» встретились с председателем обкома профсоюза работников здравоохранения Сергеем Прохоровым.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, 90 будущих выпускников узнали о пилотном проекте, инициированном Саратовской областной организацией профсоюза и поддержанный минздравом.
По программе, студентам 3-4 курса, планирующим работать на периферии, каждый месяц обучения будет выплачиваться по 1000 рублей.
Через месяц после трудоустройства в районную больницу, выпускник получает 50 тыс. рублей. В учреждении нужно будет проработать не менее года.
Идея проекта нашла отклик у студентов.