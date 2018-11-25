В Саратовской области будущим работникам сельских больниц будут платить по тысяче в месяц

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-25T09:59:10+03:00

А тем, кто все же отправится в село, выплатят 50 тыс. рублей

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В Энгельсском медицинском колледже святого Луки студенты 4 курса специальностей «Лечебное дело» и «Сестринское дело» встретились с председателем обкома профсоюза работников здравоохранения Сергеем Прохоровым.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, 90 будущих выпускников узнали о пилотном проекте, инициированном Саратовской областной организацией профсоюза и поддержанный минздравом.

По программе, студентам 3-4 курса, планирующим работать на периферии, каждый месяц обучения будет выплачиваться по 1000 рублей.

Через месяц после трудоустройства в районную больницу, выпускник получает 50 тыс. рублей. В учреждении нужно будет проработать не менее года.

Идея проекта нашла отклик у студентов.