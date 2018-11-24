В Радищевском музее Саратова открылась выставка авторских кукол
Представлены работы более 40 художников
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В Радищевском музее открылась выставка авторских кукол «МикроМакрос» — работы более чем 40 российских художников-кукольников.
Как сообщили «КП-Саратов» в Министерстве культуры области, это совместный проект экспериментальной творческой мастерской «DollArt.ru» Российской академии художеств и Творческого союза художников России.
Проект кукольного искусства в России создан профессиональными художниками-кукольниками в 2002 году из различных творческих и выставочных объединений.