В Калининске двое мужчин унесли с бывшей работы 40 кг медных деталей

СЕГОДНЯ 08:49 2018-11-25T08:49:59+03:00

Кроме этого они украли две двери

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Суд вынес приговор 37-летнему жителю села Монастырское и 53-летнему жителю Калининска за совершение кражи с незаконным проникновением в помещение.

- Установлено, что мужчины в октябре 2016 года проникли на свою бывшую работу — мастерскую, где производились чугунные изделия. У одного из подельников был ключ, с помощью которого злоумышленники и попали вовнутрь. Они похитили 40 кг медных деталей от печи и две межкомнатные двери, после чего поспешили скрыться с места преступления, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Общий ущерб от кражи составил почти 12 тыс. рублей.

37-летнего мужчину отправили на год и восемь месяцев в колонию строгого режима. В то время как его 53-летний сообщник смирился со своим наказанием, житель села Монастырское апеллировал к смягчению приговора ввиду на его взгляд, чрезвычайной суровости.

Саратовский областной суд оставил приговор Калинского районного суда без изменения.