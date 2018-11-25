В Калининске двое мужчин унесли с бывшей работы 40 кг медных деталей
Суд вынес приговор 37-летнему жителю села Монастырское и 53-летнему жителю Калининска за совершение кражи с незаконным проникновением в помещение.
- Установлено, что мужчины в октябре 2016 года проникли на свою бывшую работу — мастерскую, где производились чугунные изделия. У одного из подельников был ключ, с помощью которого злоумышленники и попали вовнутрь. Они похитили 40 кг медных деталей от печи и две межкомнатные двери, после чего поспешили скрыться с места преступления, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Общий ущерб от кражи составил почти 12 тыс. рублей.
37-летнего мужчину отправили на год и восемь месяцев в колонию строгого режима. В то время как его 53-летний сообщник смирился со своим наказанием, житель села Монастырское апеллировал к смягчению приговора ввиду на его взгляд, чрезвычайной суровости.
Саратовский областной суд оставил приговор Калинского районного суда без изменения.