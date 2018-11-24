Николай Панков о доме в Елшанке: Этажи постепенно растут

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-24T16:14:02+03:00

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За прошедшую неделю у строителей многоквартирного дома в Елшанке открылось второе дыхание. Это отметил депутат Государственной Думы Николай Панков, который провел на стройплощадке очередное рабочее совещание.

- Спикер Госдумы Вячеслав Володин ставит задачу – работать так, чтобы не пришлось краснеть перед людьми. Общественный контроль очень важен, но в первую очередь вы должны контролировать себя сами. Понимая, что от вас зависит, в каких условиях будут жить сотни семей. Знаю примеры, когда, не имея столько ресурсов, строительный блок успешно воплощал в жизнь нужные людям проекты. А вам обеспечено все необходимое, и даже сверх того. Хорошо знаете свои возможности и те направления, по которым можно усилить работу. Усиливайтесь, многое зависит от вашей ответственности, – подчеркнул Николай Панков.

Депутат напомнил строителям, руководству города и района о том, что необходимо ответственно подходить к решению поставленных задач.

У представителей общественного совета Елшанки замечаний по графику не оказалось – работа на стройке кипит с восьми утра. На нескольких подъездах за неделю прибавилось по этажу.

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Дом, куда будут переселены люди из аварийного жилья – один из благотворительных проектов председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он позволит улучшить жилищные условия 256 семьям, проживающим сейчас в 23 аварийных бараках.