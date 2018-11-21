В Петровске пропал Сергей Стульников
Молодого мужчину ищут с 7 ноября
Сергей Стульников
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В Петровске Саратовской области пропал без вести 28-летний Сергей Стульников.
Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», молодой человек пропал 7 ноября.
Сергей Стульников 172 см роста, он обладает худощавым телосложением. У него короткие светлые волосы, голубые глаза.
На момент пропажи он был одет в синюю куртку-спецовку с голубой вставкой, синие джинсы, черные ботики и черную шапку.