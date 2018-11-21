В Петровске пропал Сергей Стульников

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-21T09:30:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петровске Саратовской области пропал без вести 28-летний Сергей Стульников.

Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», молодой человек пропал 7 ноября.

Сергей Стульников 172 см роста, он обладает худощавым телосложением. У него короткие светлые волосы, голубые глаза.

На момент пропажи он был одет в синюю куртку-спецовку с голубой вставкой, синие джинсы, черные ботики и черную шапку.