2018-11-21T09:30:30+03:00
Происшествия

В Петровске пропал Сергей Стульников

Молодого мужчину ищут с 7 ноября
Екатерина Семенова
Поделиться:
Сергей СтульниковСергей Стульников
Изменить размер текста:

В Петровске Саратовской области пропал без вести 28-летний Сергей Стульников.

Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», молодой человек пропал 7 ноября.

Сергей Стульников 172 см роста, он обладает худощавым телосложением. У него короткие светлые волосы, голубые глаза.

На момент пропажи он был одет в синюю куртку-спецовку с голубой вставкой, синие джинсы, черные ботики и черную шапку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове арестовали трех полицейских за взятку
На въезде в Ртищево «лоб в лоб» столкнулись два автомобиля
В Саратове школу с заболевшими менингитом детьми закрыли на карантин
Больной пенсионер погиб на пожаре в Ленинском районе
В Саратовской области женщина на «Ладе Гранта» вылетела с трассы и перевернулась
В Саратове мужчина с пистолетом ограбил ночной магазин
Зампредседателя Саратовской гордумы провела прием граждан
В Саратове 70-летний пассажир маршрутки получил травмы
В Саратове ВАЗ-2112 сбил пешехода
В Саратове лифт многоэтажки сорвался вместе с женщиной
Радаев расскажет о дорогах Саратовской области на международном форуме
Сироте из Энгельса дали квартиру только после жалобы в прокуратуру
В Энгельсе фермер заплатит 60 тыс. рублей за попытку подкупить миграционную службу
В среду в Саратовской области ожидается снег
Панков пообещал обратиться в прокуратуру по ситуации с коллектором в Вольске
Минстрой: Недостающую трубу в коллекторе Вольска начнут ставить 21 ноября
Мост Саратов — Энгельс «стоит» из-за двух аварий
Денежные доходы саратовцев за год увеличились на 2,8%
В Вольске «забыли» положить трубы в новый коллектор
Стоимость проведения в Саратове чемпионата мира среди пожарных держат в секрете
300 тыс. саратовцев обеспечены водой из обновленных коммуникаций
Свыше 1,5 тыс. сотрудников «Т Плюс» прошли обучение и профессиональную переподготовку