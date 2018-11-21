2018-11-21T09:29:15+03:00
Происшествия

В Саратове арестовали трех полицейских за взятку

Полицейские вымогали у подозреваемых незаконном обороте наркотиков 100 000 рублей
Тимур Гадеев
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4 полицейских обвинили в получение взятки. Трое арестованы, четвертый до суда отпущен под подписку о невыезде. Согласно материалам дела 21 апреля 2018 года участковый уполномоченный полиции отдела полиции Ленинского района, старший участковый этого же отдела полиции и инспектор ДПС одной из рот полка ДПС Саратову остановили автомобиль, в котором находились две девушки. Затем полицейские провели досмотр транспортного средства, в котором обнаружили предположительно свертки с наркотическими средствами.

- За не изъятие наркотических средств и не привлечение к уголовной ответственности за их незаконный оборот, сотрудники полиции стали вымогать с девушек взятку в виде денежных средств в сумме 100 000 рублей. В тот же день злоумышленники получили от девушек часть взятки в сумме 24 000 рублей, а для получения оставшейся части незаконного вознаграждения, привлекли в качестве посредника сотрудника одной из рот полка ППС полиции Приволжского линейного управления МВД России на транспорте. 26 апреля 2018 года при получении посредником оставшейся части взятки в размере 76 000 рублей он был задержан сотрудниками УФСБ России по Саратовской области, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

Следователями СК бывшие сотрудники полиции обвиняются в получении взятки, посредничестве во взяточничестве, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Трое из обвиняемых заключили под стражу, а посредник, сотрудник ППС полиции отпущен до суда под подписку о невыезде.

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