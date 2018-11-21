В Саратовской области женщина на «Ладе Гранта» вылетела с трассы и перевернулась
Пострадавшая отказалась от госпитализации
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Накануне, 20 ноября, на 439-м км автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград Энгельсского района произошла авария.
- 41-летняя водительница «Лады Гранта» не рассчитала скорость на скользкой дороге и вылетела с трассы в кювет, где перевернулась, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.
В результате ДТП женщина получила незначительные травмы и после оказания медицинской помощи на месте от госпитализации отказалась.