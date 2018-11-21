В Саратове мужчина с пистолетом ограбил ночной магазин

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-21T08:57:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Октябрьского района 20 ноября обратилась 48-летняя женщина, директор ИП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам заявительницы, в 01:45 в магазин на улице Чернышевского ворвался неизвестный мужчина с предметом, похожим на пистолет.

Он открыто похитил 11 тыс. рублей и скрылся.

Полиция задержала подозреваемого — 33-летний ранее неоднократно судимый мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело.