В Саратове мужчина с пистолетом ограбил ночной магазин
Он похитил 11 тыс. рублей
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В полицию Октябрьского района 20 ноября обратилась 48-летняя женщина, директор ИП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам заявительницы, в 01:45 в магазин на улице Чернышевского ворвался неизвестный мужчина с предметом, похожим на пистолет.
Он открыто похитил 11 тыс. рублей и скрылся.
Полиция задержала подозреваемого — 33-летний ранее неоднократно судимый мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело.