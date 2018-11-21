В Саратове 70-летний пассажир маршрутки получил травмы
После падения в автобусе мужчину госпитализировали
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В маршрутке Mercedes упал и получил травмы 70-летний мужчина.
- В 16:30 напротив дома №66 по улице Танкистов 41-летний водитель, управляя микроавтобусом Mercedes, в пути следования допустил падение 70-летнего пассажира, который, по предварительным данным, не держался за поручни, — уточнили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
В результате ДТП пострадавший получил травмы и был госпитализирован.