В Саратове лифт многоэтажки сорвался вместе с женщиной
Пострадавшая госпитализирована
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На улице Алексеевская, 22/26 Саратова упал лифт девятиэтажного дома. Внутри конструкции находилась 42-летняя женщина. Она получила травмы и была госпитализирована.
- Предполагается, что лифт начал падать с пятого этажа и резко остановился между вторым и третьим, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Прибывшие на место сотрудники облспаса освободили женщину, после чего ее забрала «скорая».
Обстоятельства инцидента устанавливаются.