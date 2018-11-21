В Саратове лифт многоэтажки сорвался вместе с женщиной

СЕГОДНЯ 08:25 2018-11-21T08:25:51+03:00

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На улице Алексеевская, 22/26 Саратова упал лифт девятиэтажного дома. Внутри конструкции находилась 42-летняя женщина. Она получила травмы и была госпитализирована.

- Предполагается, что лифт начал падать с пятого этажа и резко остановился между вторым и третьим, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Прибывшие на место сотрудники облспаса освободили женщину, после чего ее забрала «скорая».

Обстоятельства инцидента устанавливаются.