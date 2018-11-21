Радаев расскажет о дорогах Саратовской области на международном форуме
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев примет участие в XII Международном форуме «Транспорт России».
- Мероприятие состоится 21 ноября в Москве, — сообщили «КП-Саратов» в правительстве Саратовской области.
На панельной дискуссии международного конгресса «Дорожное движение в Российской Федерации» Валерий Радаев выступит с докладом, как в Саратовской области реализуется проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Кроме того, запланирована встреча саратовского губернатора с министром транспорта России Евгением Дитрихом. На ней будут рассмотрены комплексные планы модернизации и расширения инфраструктуры в регионах.