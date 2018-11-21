Сироте из Энгельса дали квартиру только после жалобы в прокуратуру
В Энгельсе Саратовской области 22-летняя местная жительница обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение своих прав.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, девушка является сиротой и с 2008 года стоит на учете в министерстве строительства и ЖКХ как нуждающаяся в жилье.
В 2014 году, после совершеннолетия, над ней прекращено попечительство, однако квартира не предоставлена.
Прокуратура обратилась в Кировский районный суд Саратова с требованием обязать минстрой выделить девушке жилье площадью не менее 30 кв. м.
Фемида встала на сторону сироты и удовлетворила иск. В настоящее время гражданка получила благоустроенную квартиру в новостройке Энгельса.