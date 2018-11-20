Минстрой: Недостающую трубу в коллекторе Вольска начнут ставить 21 ноября

СЕГОДНЯ 19:56 2018-11-20T19:58:22+03:00

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В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области прокомментировали ситуацию с очистными сооружениями Вольска.

19 ноября при опрессовке нового коллектора обнаружилось, что отсутствует участок трубопровода, соединяющий канализационную станцию с очистными сооружениями.

- При проведении вскрышных работ установлено, что участок трубы протяженностью свыше 30 метров отсутствует. Недостающий участок закуплен и прибудет на место 21 ноября. Его монтаж займет около двух дней и не окажет влияния на запланированные сроки завершения строительно-монтажных работ. Министерством строительства и ЖКХ области, совместно с ГКУ СО «Управление капитального строительства» и администрацией Вольского района устанавливаются обстоятельства случившегося, — сообщили в пресс-службе минстроя.

Строительство коллектора началось в 2002 году, а трубопровод протяженностью более 2,5 км, начали возводить в 2012 году. Однако с 2013 по 2017 годы строительство было заморожено.

По информации минстроя, в настоящее время уже завершено возведение главной канализационной насосной станции, блока очистки с административно-бытовым комплексом, подстанции, котельной и напорного коллектора и начаты работы по пуско-наладке.

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