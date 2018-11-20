2018-11-20T19:58:22+03:00
Общество

Минстрой: Недостающую трубу в коллекторе Вольска начнут ставить 21 ноября

Ведомство проверит, почему строители не уложили 30 метров трубопровода
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области прокомментировали ситуацию с очистными сооружениями Вольска.

19 ноября при опрессовке нового коллектора обнаружилось, что отсутствует участок трубопровода, соединяющий канализационную станцию с очистными сооружениями.

- При проведении вскрышных работ установлено, что участок трубы протяженностью свыше 30 метров отсутствует. Недостающий участок закуплен и прибудет на место 21 ноября. Его монтаж займет около двух дней и не окажет влияния на запланированные сроки завершения строительно-монтажных работ. Министерством строительства и ЖКХ области, совместно с ГКУ СО «Управление капитального строительства» и администрацией Вольского района устанавливаются обстоятельства случившегося, — сообщили в пресс-службе минстроя.

Строительство коллектора началось в 2002 году, а трубопровод протяженностью более 2,5 км, начали возводить в 2012 году. Однако с 2013 по 2017 годы строительство было заморожено.

По информации минстроя, в настоящее время уже завершено возведение главной канализационной насосной станции, блока очистки с административно-бытовым комплексом, подстанции, котельной и напорного коллектора и начаты работы по пуско-наладке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

При строительстве нового коллектора в Вольске траншею закопали без трубы

Очистные сооружения строили 16 лет

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мост Саратов — Энгельс «стоит» из-за двух аварий
Денежные доходы саратовцев за год увеличились на 2,8%
В Вольске «забыли» положить трубы в новый коллектор
Стоимость проведения в Саратове чемпионата мира среди пожарных держат в секрете
300 тыс. саратовцев обеспечены водой из обновленных коммуникаций
Свыше 1,5 тыс. сотрудников «Т Плюс» прошли обучение и профессиональную переподготовку
Жители трех районов Саратова на день остались без воды
Победители саратовского музейного конкурса искали экспонаты в заброшенных зданиях
В Саратове вновь встали трамваи №№3, 9, 10, 11
В Саратовской области выбрали лучший школьный краеведческий музей
В Саратов прислали посылку из Нидерландов с экстази
В Балакове нашли пропавшего 77-летнего мужчину
Ночью в субботу закроют ж/д переезд в Заводском районе
В области разработали туристический маршрут «Золотые огни Саратова»
За неделю в Саратовской области ОРВИ заболело более 10 тыс. человек
В «КП-Саратов» расскажут об изменениях в нотариате
Глава МЧС Саратовской области: Подготовка к мировому чемпионату уже началась
Саратовский Роспотребнадзор снял с продажи 349 кг некачественной рыбы
В Саратове супруги избили полицейских, пришедших к ним с проверкой
Скандал с «Протон-БАЭС»: СУ СК начало проверки чиновников саратовского правительства
В Саратов на чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту приедут участники из 20 стран
В Саратове фильм «Робин Гуд. Начало» покажут за день до российской премьеры
В Питерском районе сгорели 7 тонн соломы и сена
Экс-замдиректора театра оперы и балета зарегистрировал в Саратове новое СМИ
В Заводском районе малознакомая девушка Милана обокрала мужчину у него в квартире
Саратовский гордеп проверила «просрочку» в магазинах