2018-11-20T19:03:58+03:00
Общество

Мост Саратов — Энгельс «стоит» из-за двух аварий

Движение парализовано в обе стороны
Александр Уриевский
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Серьезная пробка перед мостом СаратовЭнгельс вечером 20 ноября не позволяет жителям обеих городов вернуться домой вовремя. Причиной этого послужили два ДТП. Одно в самом начале моста со стороны Саратова и второе — на его середине, в районе городского пляжа.

- Со стороны областного центра транспорт стоял без движения более получаса, сейчас движение практически отсутствует, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент

В комментариях к ситуации на сервисе «Яндекс.Пробки» стоящие в заторе водители отмечают, что легкие аварии при прямолинейном движении по мосту возникают после столкновения невнимательных автолюбителей - при медленном движении в заторе от и больше смотрят в телефон, чем на дорогу впереди.

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