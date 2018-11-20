2018-11-20T17:34:55+03:00
Экономика

Денежные доходы саратовцев за год увеличились на 2,8%

По сравнению с сентябрем прошлого года, в среднем, каждый житель области стал зарабатывать на 0,6 % больше
Дарья Вострикова
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По предварительным данным Саратовстата, денежные доходы населения в регионе с января по сентябрь этого года оценивались 433888,2 миллионов рублей, или 19574,0 рублей на одного человека в месяц. Общая сумма денежных доходов населения с начала года увеличилась на 2,8 % по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

Денежные расходы и сбережения населения в январе-сентябре 2018 года оценивались в 408833,5 млн руб — 18443,7 рублей на каждого человека.

За сентябрь денежные доходы горожан оцениваются в 48503,4 млн рублей. Каждый житель области получил 19693,2 руб. Расходы и сбережения составили 46041,2 млн руб., или 18693,5 руб. на одного человека за месяц.

По сравнению с сентябрем прошлого, 2017 года, доходы населения увеличились на 0,6%.

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