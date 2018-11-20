300 тыс. саратовцев обеспечены водой из обновленных коммуникаций
Специалисты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в 2018 году завершили основные строительно-монтажные работы на более чем десяти участках городского водопровода.
В первоочередной список реконструкции вошли аварийные участки водосетей по улицам Орджоникидзе, Плодородная, Ламповая, Перспективная, Антонова, Ипподромная и другие.
- Обновленные коммуникации обеспечивают водой более 300 тыс. жителей Саратова и выполняются из полимерных материалов, срок их службы не менее полувека, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Стоит отметить, что компания заключила договоры на проектно-изыскательные работы на сумму более 70 млн рублей. Подготавливается проектно-сметная документация на комплексную реконструкцию городской станции аэрации (ГСА), восьми канализационных насосных станций и водопроводных насосных станций ВНС №1 «Вольская» и «Вяземская».
Постепенное обновление городского водокомплекса позволит повысить эффективность и надежность работы систем водоснабжения и качества услуг.