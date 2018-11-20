300 тыс. саратовцев обеспечены водой из обновленных коммуникаций

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-20T15:36:26+03:00

Специалисты ООО «КВС» завершили в 2018 году основные работы на более чем десяти участках городского водопровода

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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в 2018 году завершили основные строительно-монтажные работы на более чем десяти участках городского водопровода.

В первоочередной список реконструкции вошли аварийные участки водосетей по улицам Орджоникидзе, Плодородная, Ламповая, Перспективная, Антонова, Ипподромная и другие.

- Обновленные коммуникации обеспечивают водой более 300 тыс. жителей Саратова и выполняются из полимерных материалов, срок их службы не менее полувека, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Стоит отметить, что компания заключила договоры на проектно-изыскательные работы на сумму более 70 млн рублей. Подготавливается проектно-сметная документация на комплексную реконструкцию городской станции аэрации (ГСА), восьми канализационных насосных станций и водопроводных насосных станций ВНС №1 «Вольская» и «Вяземская».

Постепенное обновление городского водокомплекса позволит повысить эффективность и надежность работы систем водоснабжения и качества услуг.