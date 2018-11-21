В Энгельсе фермер заплатит 60 тыс. рублей за попытку подкупить миграционную службу
Глава крестьянско-фермерского хозяйства Энгельсского района, 48-летний Садай Угурлуев признан виновным в попытке подкупить инспектора отдела по вопросам миграции.
- К мужчине наведались с проверкой 11 сентября 2018 года. Выяснилось, что Угурлуев незаконно взял к себе на работу иностранца. Желая избежать административной ответственности, предприниматель попытался дать инспектору 15 тыс. рублей взамен на несоставление протокола. Деньги у него брать отказались, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.
По материалам, поступившим из отдела полиции, в отношении мужчины заведено уголовное дело.
Еще до окончания расследования злоумышленник признал свою вину. Суд обязал нарушителя отдать в казну 60 тыс. рублей штрафа.