В Энгельсе фермер заплатит 60 тыс. рублей за попытку подкупить миграционную службу

СЕГОДНЯ 07:59 2018-11-21T07:59:57+03:00

Предприниматель незаконно взял иностранца к себе на работу

Изменить размер текста: A A

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Энгельсского района, 48-летний Садай Угурлуев признан виновным в попытке подкупить инспектора отдела по вопросам миграции.

- К мужчине наведались с проверкой 11 сентября 2018 года. Выяснилось, что Угурлуев незаконно взял к себе на работу иностранца. Желая избежать административной ответственности, предприниматель попытался дать инспектору 15 тыс. рублей взамен на несоставление протокола. Деньги у него брать отказались, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

По материалам, поступившим из отдела полиции, в отношении мужчины заведено уголовное дело.

Еще до окончания расследования злоумышленник признал свою вину. Суд обязал нарушителя отдать в казну 60 тыс. рублей штрафа.