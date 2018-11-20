2018-11-20T15:11:59+03:00
Общество

Свыше 1,5 тыс. сотрудников «Т Плюс» прошли обучение и профессиональную переподготовку

Это одно из направлений кадровой политики филиала
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам десяти месяцев 2018 года успешную аттестацию, профессиональное обучение и переподготовку централизованно прошли свыше 1,5 тыс. сотрудников «Т Плюс». Повышение квалификации и уровня подготовки персонала является одним из основных направлений кадровой политики саратовского филиала «Т Плюс».

Сотрудники филиала были направлены на профессиональное обучение и аттестацию по пожарно-техническому минимуму, охране труда, обучение персонала, обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды, а также по профессии стропальщика, машиниста, электромонтера, химика и т. д.

Обучение энергетиков проводилось в специализированных учебных заведениях в Саратове, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Кроме того, часть обучения сотрудников проходила в формате вебинаров и тренингов по профессиональной тематике, которые организовывались на предприятиях саратовского филиала «Т Плюс» и на рабочих местах.

Отметим, что в 2018 году площадками для обучения энергетиков «Т Плюс» стали: Самарский учебно-курсовой комбинат, Петербургский энергетический институт повышения квалификации, Саратовский областной учебный центр, Московский учебный центр Единой энергетической системы, Инновационно-образовательный центр «Северная столица», «Казанский государственный энергетический университет», Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРОНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» Саратов и т. д.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вольске «забыли» положить трубы в новый коллектор
Стоимость проведения в Саратове чемпионата мира среди пожарных держат в секрете
300 тыс. саратовцев обеспечены водой из обновленных коммуникаций
Жители трех районов Саратова на день остались без воды
Победители саратовского музейного конкурса искали экспонаты в заброшенных зданиях
В Саратове вновь встали трамваи №№3, 9, 10, 11
В Саратовской области выбрали лучший школьный краеведческий музей
В Саратов прислали посылку из Нидерландов с экстази
В Балакове нашли пропавшего 77-летнего мужчину
Ночью в субботу закроют ж/д переезд в Заводском районе
В области разработали туристический маршрут «Золотые огни Саратова»
За неделю в Саратовской области ОРВИ заболело более 10 тыс. человек
В «КП-Саратов» расскажут об изменениях в нотариате
Глава МЧС Саратовской области: Подготовка к мировому чемпионату уже началась
Саратовский Роспотребнадзор снял с продажи 349 кг некачественной рыбы
В Саратове супруги избили полицейских, пришедших к ним с проверкой
Скандал с «Протон-БАЭС»: СУ СК начало проверки чиновников саратовского правительства
В Саратов на чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту приедут участники из 20 стран
В Саратове фильм «Робин Гуд. Начало» покажут за день до российской премьеры
В Питерском районе сгорели 7 тонн соломы и сена
Экс-замдиректора театра оперы и балета зарегистрировал в Саратове новое СМИ
В Заводском районе малознакомая девушка Милана обокрала мужчину у него в квартире
Саратовский гордеп проверила «просрочку» в магазинах