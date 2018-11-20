Свыше 1,5 тыс. сотрудников «Т Плюс» прошли обучение и профессиональную переподготовку

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-20T15:11:59+03:00

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По итогам десяти месяцев 2018 года успешную аттестацию, профессиональное обучение и переподготовку централизованно прошли свыше 1,5 тыс. сотрудников «Т Плюс». Повышение квалификации и уровня подготовки персонала является одним из основных направлений кадровой политики саратовского филиала «Т Плюс».

Сотрудники филиала были направлены на профессиональное обучение и аттестацию по пожарно-техническому минимуму, охране труда, обучение персонала, обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды, а также по профессии стропальщика, машиниста, электромонтера, химика и т. д.

Обучение энергетиков проводилось в специализированных учебных заведениях в Саратове, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Кроме того, часть обучения сотрудников проходила в формате вебинаров и тренингов по профессиональной тематике, которые организовывались на предприятиях саратовского филиала «Т Плюс» и на рабочих местах.

Отметим, что в 2018 году площадками для обучения энергетиков «Т Плюс» стали: Самарский учебно-курсовой комбинат, Петербургский энергетический институт повышения квалификации, Саратовский областной учебный центр, Московский учебный центр Единой энергетической системы, Инновационно-образовательный центр «Северная столица», «Казанский государственный энергетический университет», Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРОНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» Саратов и т. д.