Жители трех районов Саратова на день остались без воды

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-20T14:53:48+03:00

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Сегодня, 20 ноября, жители Ленинского, Кировского и Октябрьского районов Саратова остались без воды.

- Речь идет о тех, кто проживает на улицах Навашина, Песочная, Куйбышева, участке от Астраханской до Рахова по Новозуенской. Всего список насчитывает 36 улиц, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи, когда будет закончен ремонт водопровода.