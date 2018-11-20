Жители трех районов Саратова на день остались без воды
Ограничения продлятся до полуночи
Изменить размер текста:
Сегодня, 20 ноября, жители Ленинского, Кировского и Октябрьского районов Саратова остались без воды.
- Речь идет о тех, кто проживает на улицах Навашина, Песочная, Куйбышева, участке от Астраханской до Рахова по Новозуенской. Всего список насчитывает 36 улиц, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи, когда будет закончен ремонт водопровода.