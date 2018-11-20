Победители саратовского музейного конкурса искали экспонаты в заброшенных зданиях

СЕГОДНЯ 14:45 2018-11-20T14:54:53+03:00

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Победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей — 2018» рассказали, как они шли к победе.

- Мы представили свой проект «Деревенская изба», воссоздав подробности крестьянского быта. Идея проекта принадлежит учителю истории Нане Привенцевой и библиотекарю Екатерине Чаповой. Какие-то экспонаты мы взяли у жителей села, а какие-то искали сами в заброшенных зданиях. Вообще музей существует уже 20 лет. В этом году мы решили заявить о себе на региональном уровне, — делится Ольга Чапова из МОУ «СОШ села Усть-Курдюм Саратовского района».

Второе место заняла МОУ «СОШ №43» с проектом «Музейная комната «Особо охраняемых природных территорий».

- Наша музейная комната существует уже восемь лет. Там есть редкие экспонаты — коготь шерстистого носорога. Есть казачий уголок, яйцо-сувенир, которые дарили друг другу казаки на свадьбу. Экспонаты собирала вся школа. К конкурсу мы готовились полгода — дополнили музейную комнату вышивками, нательными крестиками, шашками, самоварами. Мы хотим перейти на новый уровень — стать музеем. Для этого у нас должно быть больше экспонатов, каждый из которых отправиться на специальную экспертизу, — делится Валерия Кадушина, ученица седьмого класса из «МОУ СОШ №43».

Всего награждение собрало девять участников, лауреатов и победителей.