В Саратове вновь встали трамваи №№3, 9, 10, 11

СЕГОДНЯ 14:36 2018-11-20T14:42:23+03:00

Движение останавливается уже не первый раз за день

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Сегодня днем в Саратове встали трамваи четырех маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в соцсети «ВКонтакте», было прервано движение трамваев №№3, 9, 10 и 11.

- Трамваи встали около 14:55. Маршруты №№9 и 10 от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка следуют только до Детского парка. Всех, кто ждет трамваев в Мирном переулке, просим пройти на остановку «Детский парк», — уточнили в профильном паблике.

Трамваи №3 от 6-й Дачной следуют с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет. Ранее трамваи «тройки» останавливались сегодня утром, в час пик.

Вагоны маршрута №11 следуют от 6-го квартала только до улицы Осипова.

О времени возобновления движения не сообщается.