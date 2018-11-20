2018-11-20T15:17:14+03:00
Общество

В Саратовской области выбрали лучший школьный краеведческий музей

Награждение прошло в рамках реализации федерального проекта «Историческая память»
Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 ноября, депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская наградила победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей — 2018» в рамках реализации федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

- Итоги конкурса подводятся сегодня не случайно. Ведь сегодня, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка. Принято говорить что дети — будущее. Важно помнить, что чем больше добрых впечатлений они получат сегодня, тем гармоничнее будет вся их жизнь, а значит и наше будущее, — начала церемонию Юрия Литневская.

- Хочу поблагодарить участников — детей, педагогов. Нужно помнить, что краеведение это не только краелюбие, но и то, что нас окружает и окружало. Патриоты это сильные люди, которые так пропагандируют любовь к родному краю, что радуется душа, — сказал руководитель исполнительного комитета партии «Единая Россия» Юрий Ушаков.

В зале присутствовали школьники из Хвалынского, Дергачевского, Аркадакского, Екатериновского, Лысогорского и Саратовского районов области. А также Заводского, Октябрьского и Волжского районов Саратова.

Победителем конкурса стал школьный музей деревенского быта конца 19 — начала 20 веков при МОУ «СОШ села Усть-Курдюм Саратовского района Саратовской области с проектом «Деревенская изба».

Лучшие краеведы отправились на исторический квест по городу «Золотые огни Саратова», который организовала коммерческий директор и соорганизатор компании «Локейшн» и «Квестория» Елена Лобанова. Ребята посетят более 25 городских достопримечательностей.

Спонсором мероприятия стала компания «Локейшн» и «Квестория» города Саратова.

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