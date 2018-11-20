В Саратов прислали посылку из Нидерландов с экстази
Его спрятали в упаковке с изображениями героев детского мультфильма Winx
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В одном из отделений саратовской почты нашли посылку из Нидерландов, в которой находился синтетический наркотик.
- Ее обнаружили во время проверки таможенниками и Росгвардией, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской таможни.
Это вещество MDMA, другое название — экстази. Его спрятали в упаковке с изображениями героев детского мультфильма Winx.
Возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков в крупном размере.