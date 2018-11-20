В Саратов прислали посылку из Нидерландов с экстази

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-20T14:29:14+03:00

Его спрятали в упаковке с изображениями героев детского мультфильма Winx

Изменить размер текста: A A

В одном из отделений саратовской почты нашли посылку из Нидерландов, в которой находился синтетический наркотик.

- Ее обнаружили во время проверки таможенниками и Росгвардией, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской таможни.

Это вещество MDMA, другое название — экстази. Его спрятали в упаковке с изображениями героев детского мультфильма Winx.

Возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков в крупном размере.