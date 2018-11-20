В области разработали туристический маршрут «Золотые огни Саратова»

СЕГОДНЯ 13:55 2018-11-20T14:06:40+03:00

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В пресс-центре «КП-Саратов» прошла конференция, посвященная региональному туристическому маршруту «Золотые огни Саратова».

- Полтора года назад к нам приезжали два туроператора из Москвы. Потом мы в течение двух дней ездили по области с коллегами и искали самые интересные места. Туроператор «Вокруг света» изъявил желание организовать региональный маршрут. Мы вместе разработали, туроператор выставил его на продажу, и он пошел, — сообщила председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская.

Она добавила, что после этого решили сделать маршрут брендированным, после того, как Ассоциация туроператоров России рекомендовала его для прохождения. Если его одобрят, то он будет предложен для продажи всем федеральным агентствам.

- «Золотые огни Саратова» рассчитан на туристов из России, маршрут проходит по трем городам: Саратов, Вольск и Балаково, — сказала Виктория Бородянская.

Она уточнила, что он длится три дня и две ночи. В первый день туристы посетят музей имени Радищева, парк Победы, состоится обед в украинской хате «со стопочкой и салом», а после пройдут экскурсии по историческому центру Саратова.

Во второй день намечена поездка в Вольск и Балаково с посещением местных достопримечательностей, а после возвращение в Саратов.

На третий день — автобусная экскурсия по самым интересным местам Саратова.