За неделю в Саратовской области ОРВИ заболело более 10 тыс. человек

СЕГОДНЯ 13:43 2018-11-20T14:04:56+03:00

Вирусов гриппа пока не зарегистрировано

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В Саратовской области за неделю, с 12 по 18 ноября, зарегистрировано 10 749 случаев ОРВИ.

- Вирусов гриппа не зафиксировано. На 19 ноября вакциной защитились свыше 1,1 млн человек, — сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре.

В качестве профилактики от вирусов медики советуют промывать нос, есть продукты с содержанием витамина С, чеснок и лук. В местах скопления людей нужно защищать лицо медицинской маской.