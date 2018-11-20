В «КП-Саратов» расскажут об изменениях в нотариате

СЕГОДНЯ 13:28 2018-11-20T15:37:07+03:00

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В пресс-центре «Комсомольской правды – Саратов» 21 ноября в 11:00 начнется брифинг на тему «Новации в нотариате»

На все вопросы ответит президент областной нотариальной палаты Валентина Грушицина.

В числе главных изменений — для граждан с начала следующего года упрощается процедура регистрации прав в Росреестре по удостоверяемой нотариусом сделке с недвижимостью.

Еще одно важное нововведение — обязательное нотариальное удостоверение договоров ипотеки, если речь идет о доле в недвижимости.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber , WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Трансляция будет активна по ссылке 21 ноября в 11:00

https://youtu.be/GnL3SAgI-pw