Глава МЧС Саратовской области: Подготовка к мировому чемпионату уже началась

СЕГОДНЯ 13:24 2018-11-20T13:59:17+03:00

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Как «КП-Саратов» уже сообщала, в сентябре 2019 года в Саратове пройдут соревнования Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Открытие международного турнира пройдет на стадионе «Локомотив».

- Подготовка к чемпионату уже началась. С 21 по 23 ноября в Саратове пройдет международная конференция с участием первого замминистра МЧС России Александра Чуприяна, а также представителей других министерств и ведомств, — рассказал «КП-Саратов» Игорь Качев, глава регионального МЧС.

Соревнования пройдут по четырем дисциплинам: подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы препятствий, боевое развертывание и эстафета.

Состязания пройдут как среди мужчин, так и женщин.