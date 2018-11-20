Саратовский Роспотребнадзор снял с продажи 349 кг некачественной рыбы

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-20T13:52:37+03:00

16,7% креветок и рыбного филе оказались покрыты слишком толстым слоем льда

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Роспотребнадзор по Саратовской области в течение девяти месяцев проверял рыбную продукцию, которая производится и продается в регионе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было проверено 71 предприятие.

В большинстве случаев, 54,9%, были выявлены нарушения санитарных требований, отсутствие достоверной информации о товаре, неправильные условия хранения, продажа рыбы с истекшим сроком годности и т. д.

У 16,7% исследованных образцов оказалась слишком много льда. Это касается, в частности, замороженных креветок, минтая, тилапии.

4,5% рыбы не соответствовали гигиеническим нормативам, 1,3% — паразитологическим показателям.

По итогам проверки юридических и должностных лиц оштрафовали на 300 тыс. рублей. Из продажи изъято 349 кг рыбной продукции.