В Саратове супруги избили полицейских, пришедших к ним с проверкой
Семейная пара из Саратова предстанет перед судом за избиение полицейских, которые пришли с проверкой к ним домой.
- Вечером 4 октября работник районной прокуратуры вместе с представителями Роспотребнадзора, центра гигиены и эпидемиологии, комиссии по делам несовершеннолетних и отдела полиции пришли для проверки неблагополучной семьи в одну из квартир дома на улице Большая Казачья. Пускать представителей власти 42-летняя хозяйка жилища и ее 50-летний сожитель отказались. Они сначала обматерили пришедших, а потом и вовсе избили двух полицейских, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
В отношении агрессивной пары завели уголовное дело. Еще до окончания следствия обвиняемые признали свою вину.
Дело направлено для рассмотрения в суд.