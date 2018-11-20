2018-11-20T13:47:35+03:00
Происшествия

В Саратове супруги избили полицейских, пришедших к ним с проверкой

Уголовное дело в отношении супругов направлено в суд
Дарья Вострикова
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Семейная пара из Саратова предстанет перед судом за избиение полицейских, которые пришли с проверкой к ним домой.

- Вечером 4 октября работник районной прокуратуры вместе с представителями Роспотребнадзора, центра гигиены и эпидемиологии, комиссии по делам несовершеннолетних и отдела полиции пришли для проверки неблагополучной семьи в одну из квартир дома на улице Большая Казачья. Пускать представителей власти 42-летняя хозяйка жилища и ее 50-летний сожитель отказались. Они сначала обматерили пришедших, а потом и вовсе избили двух полицейских, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В отношении агрессивной пары завели уголовное дело. Еще до окончания следствия обвиняемые признали свою вину.

Дело направлено для рассмотрения в суд.

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