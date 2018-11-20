Скандал с «Протон-БАЭС»: СУ СК начало проверки чиновников саратовского правительства

СЕГОДНЯ 12:58 2018-11-20T13:45:39+03:00

Должностных лиц заподозрили во вмешательстве в работу клуба

Изменить размер текста: A A

СУ СКР по Саратовской области начало проверку членов правительства.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, речь идет о ситуации с волейбольным клубом «Протон-БАЭС».

В следственный комитет из прокуратуры поступила информация, что в действиях чиновников усматриваются признаки превышения должностных полномочий и воспрепятствование законной деятельности, а также вмешательство в работу волейбольного клуба. В итоге это привело к невозможности привлекать спонсорские средства и выплачивать игрокам зарплату.

По данному факту будет проведено расследование и принято решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Саратовский волейбольный клуб «Протон-БАЭС» подал иск к руководителю региональной федерации

Заседание в Кировском районном суде назначено на 21 ноября

(подробнее)

Волейбольный «Протон-БАЭС» подал иск к министру спорта

Иск к руководителю региональной федерации волейбола Годалю рассмотрят уже 21 ноября

(подробнее)