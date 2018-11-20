Скандал с «Протон-БАЭС»: СУ СК начало проверки чиновников саратовского правительства
СУ СКР по Саратовской области начало проверку членов правительства.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, речь идет о ситуации с волейбольным клубом «Протон-БАЭС».
В следственный комитет из прокуратуры поступила информация, что в действиях чиновников усматриваются признаки превышения должностных полномочий и воспрепятствование законной деятельности, а также вмешательство в работу волейбольного клуба. В итоге это привело к невозможности привлекать спонсорские средства и выплачивать игрокам зарплату.
По данному факту будет проведено расследование и принято решение.
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