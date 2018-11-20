2018-11-20T13:58:24+03:00
Общество

В Саратов на чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту приедут участники из 20 стран

Соревнования пройдут в сентябре 2019 года
Тимур Гадеев
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Эмблема Чемпионата мираЭмблема Чемпионата мираФото: Тимур Гадеев
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Сегодня, 20 ноября, в пресс-центре правительства Саратовской области прошел брифинг посвященный предстоящему чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту. Турнир пройдет в Саратове в сентябре 2019 года.

Предварительно в соревнованиях подтвердили участие 20 стран мира, включая Корею, Иран, Монголию, Сенегал и другие.

В общении с журналистами участвовал глава регионального МЧС Игорь Качев, министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов и директор исполкома международной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин, который сегодня прилетел из Москвы.

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