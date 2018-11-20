2018-11-20T12:45:05+03:00
Общество

В Саратове фильм «Робин Гуд. Начало» покажут за день до российской премьеры

Показ состоится 28 ноября
Екатерина Семенова
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В среду, 28 ноября, пройдет предпремьерный показ одного из самых ожидаемых фильмов осени — «Робин Гуд. Начало».

Уникальную возможность увидеть фильм первыми в России жителям Саратова и еще пяти городов подарят телеком-оператор «Дом.ru», ТВ-канал «Кинопремьера» в пакете каналов «Настрой кино» и кинокомпания «Централ Партнершип».

В кинотеатре «Happy Cinema» (ТРК «Happy Молл», Вольский тракт, 2) гостей ждет развлекательная программа с погружением в атмосферу средневековья, розыгрышем памятных подарков и креативной фотозоной. Начало мероприятия — в 19:00. Вход на развлекательную программу свободный, на показ — по билетам (количество мест ограничено). Билеты можно выиграть в эфире «Авторадио», на портале «Комсомольская правда — Саратов», а также в группах «Happy Cinema» и в официальной группе «Дом.ru» во «ВКонтакте». Для этого достаточно ответить на вопросы викторины и сделать репост записи (на время проведения конкурса страница должна быть открытой). Итоги розыгрыша будут подведены 26 ноября.

Фильм познакомит зрителей с современной версией легенды о становлении знаменитого благородного вора. Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли (Тэрон Эджертон) и его командир-мавр (Джейми Фокс) прибывают в Англию и видят, что страна погрязла в коррупции. Герой решает начать борьбу с несправедливостью под личиной Робин Гуда. И вскоре его личная война, одна из целей которой — вернуть сердце возлюбленной (Ив Хьюсон), перерастает в народное движение против произвола и тирании.

- Мы рады пригласить саратовцев на показ ожидаемого приключенческого фильма. «Робин Гуд. Начало» — это отличный пример сочетания передовых цифровых технологий и талантливой актерской игры. Масштабные спецэффекты подарят зрителям эффектный визуальный аттракцион и позволят стать участниками увлекательнейшего путешествия. Гости наших показов, организуемых с каналом «Кинопремьера», смогут оценить фильм в числе первых в России и испытать незабываемые эмоции, — отмечает директор филиала «Дом.ru» в Саратове Михаил Маракаев.

Пакет каналов «Настрой кино» доступен в цифровом ТВ «Дом.ru TV». Это пять каналов для всей семьи, в эфире которых можно круглосуточно смотреть премьеры и фильмы, уже ставшие культовыми.

«Робин Гуд. Начало» — во всех кинотеатрах страны с 29 ноября.

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