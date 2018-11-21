2018-11-21T08:50:57+03:00
Общество

Зампредседателя Саратовской гордумы провела прием граждан

Обсуждались вопросы завершения реконструкции пешеходной зоны на Рахова и планы по благоустройству проспекта Кирова в 2019 году
Ольга Муравлёва
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Заместитель председателя Саратовской гордумы Ольга Попова провела 19 ноября прием жителей Фрунзенского района в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» на улице Вавилова.

Во время приема обсуждали вопросы завершения реконструкции пешеходной зоны на Рахова и планы по благоустройству проспекта Кирова в 2019 году.

Также граждане жаловались на управляющую компанию, несоответствие нормам проведения вскрышных работ, что мешает проезду, и плохое отопление в некоторых домах.

Депутат внимательно выслушала обратившихся, ответила на их вопросы. На те проблемы, что не удалось решить во время приема, ответы дадут после тщательной проработки.

Также один из пришедших подал заявление на оказание матпомощи. Его рассмотрят и окажут финансовую поддержку.

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