Экс-замдиректора театра оперы и балета зарегистрировал в Саратове новое СМИ

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-20T12:18:27+03:00

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Работавший заместителем директора Саратовского театра оперы и балета Николай Шиянов зарегистрировал новое средство массовой информации.

Культурно образовательный портал «Профессиональная экспертиза», по словам Шиянова, будет «писать всю правду о культуре», «заниматься экспертизой культурных и образовательных процессов как Летучая с гостиницами и ресторанами». Об этом он рассказал в соцсетях.

Ранее Шиянов более 11 лет работал в должности заместителя директора по связям с общественностью Саратовского театра оперы и балета. Он был уволен в 2017 году, в том скандальном эпизоде в защиту Шиянова выступила председатель регионального союза журналистов Лидия Златогорская.

Практически одновременно вместе с заявлением о появлении нового СМИ, в мессенджере Telegram появился новый канал соответствующей тематики — «Вольский театрал», который пишет о культуре через призму политики. Сам Шиянов от авторства канала отказался.