2018-11-20T12:16:38+03:00
Происшествия

В Заводском районе малознакомая девушка Милана обокрала мужчину у него в квартире

Злоумышленницу задержали через месяц после преступления
Екатерина Семенова
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В полицию Заводского района Саратова обратился 51-летний мужчина. Он заявил о краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам гражданина, преступление было совершено 20 октября с 16:30 до 18:00.

В квартире дома на 1-м Тульском проезде малознакомая девушка, представившаяся Миланой, украла 8 тыс. рублей наличными, а также колонки Sony и веб-камеру на сумму 11,8 тыс. рублей. При этом они вместе распивали спиртное.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. 19 ноября задержана 27-летняя безработная гражданка, ранее уже привлекавшаяся за грабеж. Она проживает в поселке Сергиевский Саратовского района.

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