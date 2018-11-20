Исаев поручил найти пути реконструкции для каждого объекта культурного наследия Саратова

СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-20T11:48:43+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал вчерашнее совещание по сохранению объектов культурного наследия.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Саратова, глава города отметил остроту вопроса. По его словам, все культурные объекты находятся в разном состоянии и многие требуют капитального ремонта и реставрации.

- Опираясь исключительно на городской или региональный бюджеты, мы не сможем решить эту проблему, более того, затягивая ее решение, мы рискуем потерять и то, что имеем. С другой стороны, понятна и обеспокоенность бизнес-сообщества. Зачастую, размещение объектов бизнеса в зданиях, отнесенных к объектам культурного наследия, несет дополнительное финансовое бремя для предпринимателей, загоняет их в жесткие нормативные рамки, — заявил Михаил Исаев.

Он считает, что при рассмотрении этого вопроса необходимо найти баланс интересов власти, бизнеса и исторической составляющей.

- Со своей стороны администрация Саратова совместно с региональным правительством, областным управлением по охране объектов культурного наследия готова оказывать поддержку всем заинтересованным лицам. Важно понимать, что власть открыта для диалога и любых предложений, которые позволят сохранить наследие нашего города. Подчеркну, не просто сохранить, поставив забор и наблюдая, как все разрушается, а сохранить так, чтобы объекты обретали новую жизнь, — сказал глава Саратова.