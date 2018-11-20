Панков написал «О сплетнях, чиновничьих интригах и губернаторском кресле»

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-20T11:32:05+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в своем телеграм-канале «Пара слов». Он озаглавил его «О сплетнях, чиновничьих интригах и губернаторском кресле».

- В последнее время замечаю — чем более открыто говорю о недоработках чиновников, тем чаще пытаются натянуть на меня губернаторский кафтан. Много раз говорил и повторю - в губернаторы идти не собираюсь. Есть депутатская работа с людьми, с избирателями, за которую отвечаю и которая для меня интересна и важна .

Почему затронул эту тему? Сплетни, которые кто-то распускает по личным мотивам, могут вызвать непонимание у людей. И мешать совместной работе. Поэтому считаю правильным высказать свое мнение. В один пост уместить не получится, попробую в нескольких.

Начну с вещей очевидных. Первое – за годы, что муссируют эту сплетню, только ленивый не убедился, что оснований для нее ноль.

Второе – она шла всегда от тех, кому выгодно отвлечь общественное мнение от своих недостойных, непрофессиональных и даже иногда преступных действий. Удобно, когда при вызове на ковер к губернатору можно списать провалы внутренней политики на интриги Панкова. И в ответ заказать против него негативную статью. Или когда перекладывают работу своего ведомства по строительству важных объектов на других. И педагоги вместе с жителями изучают проекты и вникают в марки цемента. Или когда строительная фирма, не взявшая на себя даже обязательств по решению проблем обманутых дольщиков, рассчитывает получить крупный госзаказ. Да, молчать о таком не буду и политика тут ни при чем.

Чаще всех обвиняют кого-то в амбициях те, кто сам зарится на высокие посты. Хотя и свои кресла под ними шатаются из-за скандалов и профнепригодности.

Третье – Радаев избран большинством населения. Что говорит о доверии к нему людей. Именно их интересы для него главное, а не политиков и бизнеса. Вместе с ним , в рамках своих, депутатских полномочий, всегда встаю на сторону людей и вижу в нем единомышленника. Сам не только голосовал за него, но и отвечал за часть подведомственных мне районов. И они хорошо за него голосовали.

Опыт и трудолюбие Валерия Васильевича неоспоримы. Он на своем месте и по профессиональным качествам, и по опыту хозяйственной деятельности. И по своим человеческим качествам — порядочности и ответственности. Хотя кто-то это воспринимает как слабость и пытается сыграть на них в свою пользу.

Повторю, в губернаторы никогда не собирался, и эта работа — не для меня. Почему — расскажу откровенно. Чуть позже. Пусть будет пока маленькая интрижка. Но главное — работа депутата Госдумы мне очень важна, чтобы защищать интересы моих избирателей, поднимать на всех уровнях и решать их проблемы.

Те, кто распускает сплетни, могут начинать волноваться. Замалчивать не буду ни должности, ни примеры нечистоплотности некоторых лиц, Но ничего личного — только факты. Читайте новый пост, — предложил Николай Панков.