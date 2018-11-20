2018-11-20T11:25:50+03:00
Происшествия

В Саратовской области совершили 85 убийств за десять месяцев

Это на 4,8% больше, чем за такой же период 2017 года
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

На территории Саратовской области за период с января 2018 года по октябрь зарегистрировано более 25 тыс. преступлений. Это на 4,8% больше, чем за такой же период 2017 года.

Всего правоохранители выявили 11 631 лицо, преступившее закон. Больше половины из них ранее были судимы, 39% совершили преступления пьяными, 1% — под наркотиками.

- Больше всего из них — это преступления средней и небольшой тяжести. Половина правонарушений — кражи и мошенничества, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, каждое четвертое злодеяние совершено на улице, рост составил 5,9%.

За десять месяцев в регионе совершили 85 убийств и 216 раз причинили тяжкий вред здоровью. Также злоумышленники совершили 82 изнасилования.

Полицейские также увеличили статистику выявления наркопреступлений.

К тому же нарушений правил ПДД, из-за которых погибли люди, стало меньше на 14,2%.

На 1% увеличилось количество преступлений, совершенных иностранцами. Больше половины из них — граждане СНГ. Однако в отношении в них преступлений стало меньше.

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства количество преступлений сократилось с 89 до 76 (-14,6 %).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Исаев поручил найти пути реконструкции для каждого объекта культурного наследия Саратова
Панков написал «О сплетнях, чиновничьих интригах и губернаторском кресле»
ООО «Наше дело» из Энгельсского района занесено на Доску Почета Саратовской области
В Балакове ищут пропавшего 77-летнего мужчину
В Саратовской области за трех покалеченных пассажиров мужчина на 1,5 года лишили прав
В Солнечном пропала женщина в розовом берете
В саратовской колонии террорист проповедовал свои идеи
Под Энгельсом сгорел комбайн
В Саратове мужчина обокрал соседа ради покупки алкоголя
Общественник уверен, что саратовская ОПа может стать примером для других регионов
В Самойловке «Нива» протаранила дерево
Начальник ГИБДД Саратовской области ответит на вопросы жителей
Вековой юбилей института «Микроб» в Саратове отметят международной конференцией
В сельском детсаду Сланцевого Рудника ребенка дважды запирали в актовом зале
Пенсионерка перебегала дорогу в Балакове и была сбита иномаркой
Саратовский гордеп встретился с жителями дома №25/1 по улице Лермонтова
Водителя иномарки в Энгельсе госпитализировали после столкновения с «Калиной»
Инспекторы ГИБДД перед мостом Саратов — Энгельс ищут должников
Работники Балаковской АЭС взяли «серебро» городской спартакиады