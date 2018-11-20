В Саратовской области совершили 85 убийств за десять месяцев

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-20T11:25:50+03:00

Это на 4,8% больше, чем за такой же период 2017 года

Изменить размер текста: A A

На территории Саратовской области за период с января 2018 года по октябрь зарегистрировано более 25 тыс. преступлений. Это на 4,8% больше, чем за такой же период 2017 года.

Всего правоохранители выявили 11 631 лицо, преступившее закон. Больше половины из них ранее были судимы, 39% совершили преступления пьяными, 1% — под наркотиками.

- Больше всего из них — это преступления средней и небольшой тяжести. Половина правонарушений — кражи и мошенничества, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, каждое четвертое злодеяние совершено на улице, рост составил 5,9%.

За десять месяцев в регионе совершили 85 убийств и 216 раз причинили тяжкий вред здоровью. Также злоумышленники совершили 82 изнасилования.

Полицейские также увеличили статистику выявления наркопреступлений.

К тому же нарушений правил ПДД, из-за которых погибли люди, стало меньше на 14,2%.

На 1% увеличилось количество преступлений, совершенных иностранцами. Больше половины из них — граждане СНГ. Однако в отношении в них преступлений стало меньше.

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства количество преступлений сократилось с 89 до 76 (-14,6 %).