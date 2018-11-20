2018-11-20T11:23:51+03:00
Происшествия

В Балакове ищут пропавшего 77-летнего мужчину

Он исчез 18 ноября
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области без вести пропал Иван Ледяев.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», 77-летний мужчина пропал 18 ноября.

Приметы: Иван Ледяев 170 см роста, он обладает худощавым телосложением, у него седые волосы и голубые глаза.

Был одет в черную кожаную куртку, рубашку темную вязаную кофту, черные или коричневые брюки в клетку, а также черную кожаную кепку. При себе у него была черная матерчатая сумка через плечо.

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