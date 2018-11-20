2018-11-20T11:08:00+03:00
Происшествия

В Саратовской области за трех покалеченных пассажиров мужчина на 1,5 года лишили прав

Он не уступил дорогу другому автомобилю
Дарья Вострикова
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В Татищевском районе 59-летний водитель Hyundai Getz отправил троих пассажиров своей иномарки в больницу.

- Установлено, что утром 28 июня 2017 года мужчина ехал в машине с тремя пассажирами 19, 27 и 34 лет. Он не пропустил фургон Hyundai, который двигался по главной дороге. В результате столкновения автомобилей пассажирам легковушки был причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд на полтора года лишил водителя права, а также приговорил его к году ограничения свободы.

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