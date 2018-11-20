В Солнечном пропала женщина в розовом берете
Анну Голубеву ищут больше двух недель
Анна Голубева
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В поселке Солнечный Саратова пропала без вести Анна Голубева.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 36-летнюю женщину ищут со 2 ноября.
Приметы Анны Голубевой: рост 167 см, полное телосложение, короткая стрижка, темные глаза.
На момент исчезновения она была одета в куртку сливового цвета до колен, черные брюки, черные зимние кроссовки и розовый берет. При себе имела черную женскую куртку.