2018-11-20T10:40:12+03:00
Происшествия

В саратовской колонии террорист проповедовал свои идеи

Он был членом международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
Ольга Муравлёва
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Задержание сторонника международной террористической организации.

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ФСБ России по Саратовской области пресекла деятельность 40-летнего Рината Галиуллина, который был членой международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

- Мужчина проповедовал идеи среди осужденных в колонии, где находился за пособничество терроризму, экстремизм и насильственный захват власти. Он склонял заключенных вступить в МТО «ХТ». Сотрудники УФСБ задержали Галиуллина 28 июля 2017 года, сразу после освобождения из ЛИУ №3, — сообщили «КП-Саратов» в УФСБ региона.

Следственное подразделение УФСб собрали достаточно доказательств, что злоумышленник участвовал в террористической организации. Он также сделал план-схему вооруженного захвата учреждений правительства РФ. Сам гражданин не признался в преступлениях.

Приволжский окружной военный суд 17 августа 2018 года признал мужчину виновным и приговорил его к восьми годам в колонии строгого режима.

Верховный суд РФ 9 октября также оставил приговор без изменений.

Задержание сторонника международной террористической организации.

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