В Саратове мужчина обокрал соседа ради покупки алкоголя

СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-20T10:55:09+03:00

Сперва он похитил его ключи от квартиры

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Росгвардия задержала подозреваемого в краже денег у жителя Ленинского района Саратова.

- Мужчина рассказал, что накануне распивал спиртное в гостях. После застолья он обнаружил пропажу ключей от своей квартиры, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областной Росгвардии.

Позже оказалось, что похититель проник в его жилье и украл деньги.

Злоумышленником оказался 37-летний сосед потерпевшего. Он не стал кривить душой и признался, что похитил средства ради покупки спиртного.

Мужчину передали сотрудникам полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело.