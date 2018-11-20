В Саратове мужчина обокрал соседа ради покупки алкоголя
Сперва он похитил его ключи от квартиры
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Росгвардия задержала подозреваемого в краже денег у жителя Ленинского района Саратова.
- Мужчина рассказал, что накануне распивал спиртное в гостях. После застолья он обнаружил пропажу ключей от своей квартиры, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областной Росгвардии.
Позже оказалось, что похититель проник в его жилье и украл деньги.
Злоумышленником оказался 37-летний сосед потерпевшего. Он не стал кривить душой и признался, что похитил средства ради покупки спиртного.
Мужчину передали сотрудникам полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело.