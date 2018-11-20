Общественник уверен, что саратовская ОПа может стать примером для других регионов

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-20T10:15:19+03:00

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Антон Головченко, председатель Саратовского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», член Общественной палаты региона прокомментировал ситуацию с Общественной палатой Саратовской области.

- Мне не до конца ясна позиция, зачем нужно что-то сокращать, урезать, уменьшать, только для того, чтобы было «как у всех». Есть ли толк в том, чтобы равняться на «середнячков», или все-таки нужно ориентироваться на лучший, передовой опыт? Например, брать пример с Общественной палаты Российской Федерации? Общественная палата Саратовской области всегда задавала тон, становилась самой активной среди общественных палат регионов России. Так, по мнению заместителя руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан РФ Максима Григорьева, Общественная палата Саратовской области входит в пятерку самых активных в России, в результате чего общественники получили право присутствовать на избирательных участках с теми же правами, что и наблюдатели от кандидатов.

В Общественной палате Саратовской области регулярно проводятся «нулевые чтения» законопроектов, как и в Общественной палате РФ. Подобная практика есть не во всех регионах. Так и не везде у нас общественные палаты выпускают периодические издания, посвященные гражданскому обществу, и что самое главное издание не «мертворожденное», «для галочки», а действительно пользующееся спросом у населения. Не секрет, что все это было сделано при нынешнем председателе Общественной палаты Саратовской области Александре Соломоновиче Ландо и, считаю, что многие заслуги палаты он вполне может записать себе на счет.

Не имеющим под собой основы кажется мнение о необходимости расформирования аппарата Общественной палаты региона. В Федеральном законе, определяющем общие принципы организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации, четко написано, что финансовое обеспечение содержания аппарата Общественной палаты осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, а уже аппарат осуществляет организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты. Закон базовый, неоднократно обсуждавшийся, прошедший череду различных экспертных оценок — неужели федеральный законодатель заблуждался, когда его готовил?

Таким образом, прежде, чем делать какие-либо выводы, нужно разбираться в этом вопросе, изучить законодательную базу. Разрушать всегда легче, чем создавать, поэтому считаю, что деятельность Общественной палаты Саратовской области вполне может стать примером созидательной работы для других регионов, — считает Антон Головченко.